NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marten Transport von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Marten Transport-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Marten Transport-Anteile betrug an diesem Tag 10,69 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marten Transport-Aktie investiert, befänden sich nun 935,454 Marten Transport-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 11 506,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,30 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 15,06 Prozent gleich.

Am Markt war Marten Transport jüngst 1,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at