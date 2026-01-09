NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marten Transport-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Marten Transport-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Marten Transport-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 9,71 USD. Bei einem Marten Transport-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,301 Marten Transport-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Marten Transport-Papiers auf 12,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,85 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 31,85 Prozent.

Insgesamt war Marten Transport zuletzt 1,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at