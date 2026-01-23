NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marten Transport von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Marten Transport-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Marten Transport-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,12 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Marten Transport-Aktie investierten, hätten nun 497,018 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 436,38 USD, da sich der Wert einer Marten Transport-Aktie am 22.01.2026 auf 12,95 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 35,64 Prozent.

Alle Marten Transport-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at