Marten Transport Aktie
WKN: 923455 / ISIN: US5730751089
|Lohnendes Marten Transport-Investment?
|
23.01.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marten Transport von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Marten Transport-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,12 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Marten Transport-Aktie investierten, hätten nun 497,018 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 436,38 USD, da sich der Wert einer Marten Transport-Aktie am 22.01.2026 auf 12,95 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 35,64 Prozent.
Alle Marten Transport-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
