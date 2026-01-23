Marten Transport Aktie

WKN: 923455 / ISIN: US5730751089

Lohnendes Marten Transport-Investment? 23.01.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marten Transport von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Marten Transport-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Marten Transport-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,12 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Marten Transport-Aktie investierten, hätten nun 497,018 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 436,38 USD, da sich der Wert einer Marten Transport-Aktie am 22.01.2026 auf 12,95 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 35,64 Prozent.

Alle Marten Transport-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

