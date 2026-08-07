NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marten Transport von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Marten Transport-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Marten Transport-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 23,11 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,327 Marten Transport-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 14,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,30 USD wert. Mit einer Performance von -35,70 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Marten Transport bezifferte sich zuletzt auf 1,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at