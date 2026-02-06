NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marten Transport-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Marten Transport eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Marten Transport-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Marten Transport-Aktie bei 10,45 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 95,730 Marten Transport-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 303,85 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Anteils am 05.02.2026 auf 13,62 USD belief. Mit einer Performance von +30,38 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Marten Transport belief sich jüngst auf 1,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at