Marten Transport Aktie
WKN: 923455 / ISIN: US5730751089
|Langfristige Anlage
|
06.02.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marten Transport-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Marten Transport-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Marten Transport-Aktie bei 10,45 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 95,730 Marten Transport-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 303,85 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Anteils am 05.02.2026 auf 13,62 USD belief. Mit einer Performance von +30,38 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Marten Transport belief sich jüngst auf 1,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marten Transport Ltd.
Analysen zu Marten Transport Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Marten Transport Ltd.
|13,56
|-0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.