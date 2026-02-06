Marten Transport Aktie

Marten Transport

WKN: 923455 / ISIN: US5730751089

Langfristige Anlage 06.02.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marten Transport-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Marten Transport eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Marten Transport-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Marten Transport-Aktie bei 10,45 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 95,730 Marten Transport-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 303,85 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Anteils am 05.02.2026 auf 13,62 USD belief. Mit einer Performance von +30,38 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Marten Transport belief sich jüngst auf 1,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

