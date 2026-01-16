Marten Transport Aktie
WKN: 923455 / ISIN: US5730751089
|Marten Transport-Anlage unter der Lupe
|
16.01.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marten Transport-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 16.01.2025 wurden Marten Transport-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16,49 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 60,643 Marten Transport-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.01.2026 auf 12,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 771,98 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,80 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Marten Transport belief sich zuletzt auf 1,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!