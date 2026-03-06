Marten Transport Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marten Transport von vor 10 Jahren verdient
Am 06.03.2016 wurden Marten Transport-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Marten Transport-Aktie 9,92 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 008,268 Marten Transport-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Marten Transport-Aktie auf 13,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 420,04 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,20 Prozent zugenommen.
Marten Transport erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
