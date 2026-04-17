NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marten Transport von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Marten Transport-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 17.04.2023 wurde die Marten Transport-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Marten Transport-Aktie an diesem Tag 20,31 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hat, hat nun 492,368 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.04.2026 auf 14,30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 040,87 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 29,59 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Marten Transport zuletzt 1,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at