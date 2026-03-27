NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marten Transport von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Marten Transport eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Marten Transport-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Marten Transport-Papier letztlich bei 17,27 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 579,039 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.03.2026 auf 12,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 446,44 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 7 446,44 USD, was einer negativen Performance von 25,54 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Marten Transport betrug jüngst 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at