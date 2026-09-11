Marten Transport Aktie

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WKN: 923455 / ISIN: US5730751089

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Performance unter der Lupe 11.09.2026 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marten Transport von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Marten Transport-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Marten Transport-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,71 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 636,537 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 860,60 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Papiers am 10.09.2026 auf 13,92 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 11,39 Prozent.

Der Börsenwert von Marten Transport belief sich jüngst auf 1,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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