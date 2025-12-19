NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marten Transport von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Marten Transport-Papier statt. Diesen Tag beendete die Marten Transport-Aktie bei 15,91 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marten Transport-Aktie investiert, befänden sich nun 62,854 Marten Transport-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 729,10 USD, da sich der Wert einer Marten Transport-Aktie am 18.12.2025 auf 11,60 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 27,09 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Marten Transport betrug jüngst 938,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at