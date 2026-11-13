NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Marten Transport-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Marten Transport eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 13.11.2016 wurden Marten Transport-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Marten Transport-Aktie letztlich bei 13,11 USD. Bei einem Marten Transport-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 762,777 Marten Transport-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Marten Transport-Anteile wären am 12.11.2026 9 099,92 USD wert, da der Schlussstand 11,93 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,00 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Marten Transport belief sich jüngst auf 980,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at