Marten Transport Aktie
WKN: 923455 / ISIN: US5730751089
|Lukrative Marten Transport-Investition?
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20.03.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Marten Transport von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das Marten Transport-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 20,10 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Marten Transport-Aktie investierten, hätten nun 49,751 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Marten Transport-Aktien wären am 19.03.2026 601,99 USD wert, da der Schlussstand 12,10 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 39,80 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete Marten Transport eine Marktkapitalisierung von 983,59 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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