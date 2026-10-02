NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Marten Transport von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Marten Transport-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Marten Transport-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19,54 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 511,771 Marten Transport-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 693,96 USD, da sich der Wert einer Marten Transport-Aktie am 01.10.2026 auf 13,08 USD belief. Damit wäre die Investition um 33,06 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Marten Transport belief sich jüngst auf 1,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at