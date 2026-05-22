NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Mercantile Bank Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank am 21.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,50 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Mercantile Bank-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 5,63 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Mercantile Bank beziffert sich auf 23,95 Mio. USD. Das sind 6,59 Prozent mehr als im Vorjahr.

Aktie mit Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss ging der Mercantile Bank-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 52,59 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Mercantile Bank-Wertpapiers 3,12 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3,19 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat der Mercantile Bank-Kurs via NASDAQ 95,72 Prozent an Wert gewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 131,56 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Mercantile Bank

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,57 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,99 Prozent nachlassen.

Basisdaten von Mercantile Bank

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Mercantile Bank beträgt aktuell 897,900 Mio. USD. Dividenden-Aktie Mercantile Bank weist aktuell ein KGV von 8,80 auf. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Mercantile Bank einen Umsatz von 371,800 Mio.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 5,47 USD.

Redaktion finanzen.at