Mercantile Bank Aktie

Mercantile Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675407 / ISIN: US5873761044

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Mercantile Bank-Investment 16.07.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Mercantile Bank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Mercantile Bank-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Mercantile Bank-Anteile bei 28,91 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Mercantile Bank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 34,590 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 998,96 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Anteils am 15.07.2026 auf 57,79 USD belief. Mit einer Performance von +99,90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Mercantile Bank jüngst 984,22 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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