NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Mercantile Bank-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Mercantile Bank-Aktie statt. Der Schlusskurs der Mercantile Bank-Aktie betrug an diesem Tag 26,07 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mercantile Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 38,358 Mercantile Bank-Anteilen. Die gehaltenen Mercantile Bank-Anteile wären am 10.12.2025 1 878,02 USD wert, da der Schlussstand 48,96 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 87,80 Prozent gesteigert.

Mercantile Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 768,85 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at