Mercantile Bank Aktie
WKN: 675407 / ISIN: US5873761044
|Lukrativer Mercantile Bank-Einstieg?
|
14.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Mercantile Bank-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Mercantile Bank-Aktie an diesem Tag 45,72 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Mercantile Bank-Aktie investiert hat, hat nun 21,872 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 106,74 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Anteils am 13.05.2026 auf 50,60 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,67 Prozent vermehrt.
Mercantile Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 883,92 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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