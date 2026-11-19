Mercantile Bank Aktie
WKN: 675407 / ISIN: US5873761044
|Lohnende Mercantile Bank-Investition?
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19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercantile Bank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die Mercantile Bank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 32,88 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 30,414 Mercantile Bank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 59,06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 796,23 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 79,62 Prozent angezogen.
Am Markt war Mercantile Bank jüngst 1,03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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