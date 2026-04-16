NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercantile Bank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Mercantile Bank gewesen.

Am 16.04.2025 wurde die Mercantile Bank-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 40,31 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Mercantile Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,481 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 53,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,56 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 131,56 USD, was einer positiven Performance von 31,56 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Mercantile Bank belief sich zuletzt auf 921,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at