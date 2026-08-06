NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercantile Bank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Mercantile Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Mercantile Bank-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Mercantile Bank-Anteile an diesem Tag bei 44,66 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mercantile Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 22,391 Mercantile Bank-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Mercantile Bank-Aktie auf 61,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 387,82 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,78 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Mercantile Bank belief sich jüngst auf 1,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at