NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mercantile Bank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Mercantile Bank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Mercantile Bank-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Mercantile Bank-Aktie an diesem Tag bei 31,85 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mercantile Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 3,140 Mercantile Bank-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.03.2026 gerechnet (52,68 USD), wäre das Investment nun 165,40 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 65,40 Prozent gleich.

Mercantile Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 907,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at