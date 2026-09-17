NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mercantile Bank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mercantile Bank-Aktie gebracht.

Am 17.09.2021 wurde die Mercantile Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Mercantile Bank-Papier bei 30,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 32,841 Mercantile Bank-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 988,51 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Papiers am 16.09.2026 auf 60,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 98,85 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Mercantile Bank bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at