NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mercantile Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Mercantile Bank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Mercantile Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 30,90 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Mercantile Bank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 32,362 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 877,99 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Anteils am 07.10.2026 auf 58,03 USD belief. Damit wäre die Investition um 87,80 Prozent gestiegen.

Der Mercantile Bank-Wert an der Börse wurde auf 1,02 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at