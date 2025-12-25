Mercantile Bank Aktie

Mercantile Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675407 / ISIN: US5873761044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 25.12.2025 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mercantile Bank-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Mercantile Bank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Mercantile Bank-Aktie via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 45,39 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Mercantile Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,203 Mercantile Bank-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.12.2025 108,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,03 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +8,02 Prozent.

Zuletzt verbuchte Mercantile Bank einen Börsenwert von 799,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mercantile Bank Corp.mehr Nachrichten