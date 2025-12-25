NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mercantile Bank-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Mercantile Bank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Mercantile Bank-Aktie via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 45,39 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Mercantile Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,203 Mercantile Bank-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.12.2025 108,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,03 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +8,02 Prozent.

Zuletzt verbuchte Mercantile Bank einen Börsenwert von 799,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at