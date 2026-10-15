NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercantile Bank von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mercantile Bank-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Mercantile Bank-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Mercantile Bank-Aktie bei 33,82 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Mercantile Bank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 295,683 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 057,95 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Anteils am 14.10.2026 auf 57,69 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 70,58 Prozent erhöht.

Insgesamt war Mercantile Bank zuletzt 1,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at