Merit Medical Systems Aktie

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WKN: 882361 / ISIN: US5898891040

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Merit Medical Systems-Anlage unter der Lupe 13.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Merit Medical Systems-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Merit Medical Systems-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Merit Medical Systems-Aktie 23,51 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Merit Medical Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 425,351 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Merit Medical Systems-Aktie auf 91,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38 792,00 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 287,92 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Merit Medical Systems eine Marktkapitalisierung von 5,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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