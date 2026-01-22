NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Merit Medical Systems-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Merit Medical Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Merit Medical Systems-Papier bei 57,81 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investierten, hätten nun 1,730 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 83,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 144,35 USD wert. Damit wäre die Investition um 44,35 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Merit Medical Systems belief sich zuletzt auf 4,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at