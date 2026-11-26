Vor Jahren in Merit Medical Systems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Merit Medical Systems-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 66,11 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 151,263 Merit Medical Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Merit Medical Systems-Anteile wären am 25.11.2026 13 149,30 USD wert, da der Schlussstand 86,93 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,49 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Merit Medical Systems eine Marktkapitalisierung von 5,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at