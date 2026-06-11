Merit Medical Systems Aktie

Merit Medical Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882361 / ISIN: US5898891040

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Lukrativer Merit Medical Systems-Einstieg? 11.06.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Merit Medical Systems-Einstiegs gewesen.

Am 11.06.2021 wurde das Merit Medical Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 62,00 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 161,290 Merit Medical Systems-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 804,84 USD, da sich der Wert eines Merit Medical Systems-Papiers am 10.06.2026 auf 66,99 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,05 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Merit Medical Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 4,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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