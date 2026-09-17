Merit Medical Systems Aktie

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WKN: 882361 / ISIN: US5898891040

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Merit Medical Systems-Investment im Blick 17.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merit Medical Systems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Merit Medical Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Merit Medical Systems-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 82,70 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,092 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 041,60 USD, da sich der Wert einer Merit Medical Systems-Aktie am 16.09.2026 auf 86,14 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 4,16 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Merit Medical Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 5,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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