NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merit Medical Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Merit Medical Systems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Merit Medical Systems-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 24,21 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hat, hat nun 4,131 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 360,14 USD, da sich der Wert eines Merit Medical Systems-Anteils am 09.09.2026 auf 87,19 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 260,14 Prozent angezogen.

Merit Medical Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at