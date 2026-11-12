Merit Medical Systems Aktie
WKN: 882361 / ISIN: US5898891040
|Merit Medical Systems-Anlage unter der Lupe
|
12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor einem Jahr eingebracht
Am 12.11.2025 wurde das Merit Medical Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Merit Medical Systems-Papier an diesem Tag 88,12 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,135 Merit Medical Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 88,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,94 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 99,94 USD, was einer negativen Performance von 0,06 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Merit Medical Systems belief sich zuletzt auf 5,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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