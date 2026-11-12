Merit Medical Systems Aktie

Merit Medical Systems ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882361 / ISIN: US5898891040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Merit Medical Systems-Anlage unter der Lupe 12.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Merit Medical Systems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 12.11.2025 wurde das Merit Medical Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Merit Medical Systems-Papier an diesem Tag 88,12 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,135 Merit Medical Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 88,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,94 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 99,94 USD, was einer negativen Performance von 0,06 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Merit Medical Systems belief sich zuletzt auf 5,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Merit Medical Systems Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Merit Medical Systems Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Merit Medical Systems Inc. 78,00 0,00% Merit Medical Systems Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen