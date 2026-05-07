Merit Medical Systems Aktie

Merit Medical Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882361 / ISIN: US5898891040

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Merit Medical Systems-Anlage im Blick 07.05.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merit Medical Systems von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Merit Medical Systems-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Merit Medical Systems-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 84,82 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Merit Medical Systems-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,179 Merit Medical Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Merit Medical Systems-Papiers auf 61,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72,66 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 27,34 Prozent vermindert.

Merit Medical Systems war somit zuletzt am Markt 3,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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