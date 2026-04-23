NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merit Medical Systems-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Merit Medical Systems-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Merit Medical Systems-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 20,44 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 48,924 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Merit Medical Systems-Aktie auf 69,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 410,96 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 410,96 USD entspricht einer Performance von +241,10 Prozent.

Alle Merit Medical Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at