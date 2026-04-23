Merit Medical Systems Aktie
WKN: 882361 / ISIN: US5898891040
|Profitables Merit Medical Systems-Investment?
|
23.04.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merit Medical Systems-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Merit Medical Systems-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 20,44 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 48,924 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Merit Medical Systems-Aktie auf 69,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 410,96 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 410,96 USD entspricht einer Performance von +241,10 Prozent.
Alle Merit Medical Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!