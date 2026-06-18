NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merit Medical Systems-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Merit Medical Systems-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Merit Medical Systems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Merit Medical Systems-Anteile bei 18,93 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,283 Merit Medical Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Merit Medical Systems-Aktie auf 65,24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 344,64 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 244,64 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Merit Medical Systems bezifferte sich zuletzt auf 4,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at