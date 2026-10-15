NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merit Medical Systems-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Merit Medical Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Merit Medical Systems-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Merit Medical Systems-Papier bei 80,47 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 124,270 Merit Medical Systems-Aktien. Die gehaltenen Merit Medical Systems-Papiere wären am 14.10.2026 10 831,37 USD wert, da der Schlussstand 87,16 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,31 Prozent erhöht.

Merit Medical Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at