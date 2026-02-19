NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merit Medical Systems von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Merit Medical Systems-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Merit Medical Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Merit Medical Systems-Papier an diesem Tag bei 58,89 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 16,981 Merit Medical Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.02.2026 1 409,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 82,98 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,91 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Merit Medical Systems einen Börsenwert von 4,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at