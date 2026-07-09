NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merit Medical Systems von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Merit Medical Systems-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Merit Medical Systems-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 63,40 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,577 Merit Medical Systems-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.07.2026 112,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71,06 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,08 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Merit Medical Systems belief sich zuletzt auf 4,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at