Merit Medical Systems Aktie
WKN: 882361 / ISIN: US5898891040
|Profitable Merit Medical Systems-Investition?
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06.08.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merit Medical Systems von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Merit Medical Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 67,68 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Merit Medical Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 14,775 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 288,12 USD, da sich der Wert eines Merit Medical Systems-Anteils am 05.08.2026 auf 87,18 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 28,81 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Merit Medical Systems zuletzt 5,12 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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