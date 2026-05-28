Merit Medical Systems Aktie

Merit Medical Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882361 / ISIN: US5898891040

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Performance im Blick 28.05.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Papier Merit Medical Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Merit Medical Systems-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Merit Medical Systems-Einstiegs gewesen.

Am 28.05.2025 wurde das Merit Medical Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 94,43 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,059 Merit Medical Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.05.2026 auf 62,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66,21 USD wert. Mit einer Performance von -33,79 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Merit Medical Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 3,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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