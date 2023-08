NASDAQ Composite Index-Papier Metalink-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Metalink-Investment verloren

Am 07.08.2013 wurden Metalink-Anteile via Börse NASO gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 0,96 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Metalink-Aktie investiert, befänden sich nun 10 416,667 Metalink-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.08.2023 auf 0,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 782,29 USD wert. Damit wäre die Investition 32,18 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Metalink zuletzt 959327,112279 USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at