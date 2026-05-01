NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: Das beträgt die Methanex-Dividende

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Methanex am 30.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,02 CAD je Aktie beschlossen. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung, wie die Dividendenhistorie zeigt. Die Gesamtausschüttung von Methanex beträgt 74,83 Mio. CAD. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 9,53 Prozent an.

Entwicklung der Methanex-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Methanex-Anteilsschein via NASDAQ bei einem Wert von 65,54 USD. Heute wird der Methanex-Titel Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Dividendenausschüttung an die Methanex-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Methanex-Titel eine Dividendenrendite von 1,88 Prozent. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,42 Prozent betrug.

Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren ist der Kurs von Methanex via NASDAQ 44,39 Prozent gestiegen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 55,12 Prozent statt.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Methanex

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,04 CAD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,17 Prozent nachlassen.

Methanex-Basisdaten

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Methanex steht aktuell bei 6,718 Mrd. CAD. Das KGV von Methanex beläuft sich aktuell auf 35,38. Der Umsatz von Methanex belief sich in 2025 auf 5,015 Mrd. CAD. Das EPS summierte sich derweil auf 1,54 CAD.

Redaktion finanzen.at