WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

Lohnende Methanex-Anlage? 28.01.2026 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methanex von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Methanex-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Methanex-Anteilen via Börse TSX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 35,33 CAD wert. Bei einem Methanex-Investment von 10 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 283,046 Methanex-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 63,65 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 015,85 CAD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +80,16 Prozent.

Der Börsenwert von Methanex belief sich jüngst auf 5,03 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

