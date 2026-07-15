Methanex Aktie

Methanex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

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Rentabler Methanex-Einstieg? 15.07.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methanex von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Methanex-Einstiegs gewesen.

Am 15.07.2016 wurde das Methanex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 29,44 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 339,674 Methanex-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 14.07.2026 18 355,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 54,04 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 83,56 Prozent.

Der Börsenwert von Methanex belief sich zuletzt auf 3,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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