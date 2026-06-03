Methanex Aktie

Methanex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

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Frühe Investition 03.06.2026 16:04:19

NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methanex von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Methanex gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Methanex-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 44,10 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 226,757 Methanex-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.06.2026 auf 62,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 058,96 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 14 058,96 USD, was einer positiven Performance von 40,59 Prozent entspricht.

Am Markt war Methanex jüngst 4,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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