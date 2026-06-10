Methanex Aktie

Methanex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Methanex-Anlage unter der Lupe 10.06.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methanex von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Methanex-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Methanex-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 36,05 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Methanex-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,774 Methanex-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.06.2026 gerechnet (57,66 USD), wäre das Investment nun 159,94 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 59,94 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Methanex betrug jüngst 4,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Methanex Corp.

mehr Nachrichten