NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methanex von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Methanex-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 36,05 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Methanex-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,774 Methanex-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.06.2026 gerechnet (57,66 USD), wäre das Investment nun 159,94 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 59,94 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Methanex betrug jüngst 4,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at