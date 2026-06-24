NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methanex von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Methanex-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 24.06.2025 wurden Methanex-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 33,86 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Methanex-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 295,334 Methanex-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 106,32 USD, da sich der Wert eines Methanex-Anteils am 23.06.2026 auf 51,15 USD belief. Mit einer Performance von +51,06 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Methanex einen Börsenwert von 4,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at