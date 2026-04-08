Methanex Aktie
WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084
|Methanex-Performance im Blick
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08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Methanex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 08.04.2023 wurden Methanex-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 44,15 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Methanex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,265 Methanex-Aktien. Die gehaltenen Methanex-Anteile wären am 07.04.2026 144,48 USD wert, da der Schlussstand 63,79 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 44,48 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Methanex eine Marktkapitalisierung von 4,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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