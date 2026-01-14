Methanex Aktie
WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084
|Langfristige Investition
|
14.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Methanex von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Methanex-Aktie via Börse TSX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,79 CAD. Bei einer 100-CAD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,673 Methanex-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 109,60 CAD, da sich der Wert eines Methanex-Papiers am 13.01.2026 auf 65,53 CAD belief. Das kommt einer Steigerung um 9,60 Prozent gleich.
Der Methanex-Wert an der Börse wurde auf 5,10 Mrd. CAD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Methanex Corp.
Analysen zu Methanex Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Methanex Corp.
|39,80
|-1,00%