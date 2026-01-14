NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Methanex von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Methanex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Methanex-Aktie via Börse TSX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,79 CAD. Bei einer 100-CAD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,673 Methanex-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 109,60 CAD, da sich der Wert eines Methanex-Papiers am 13.01.2026 auf 65,53 CAD belief. Das kommt einer Steigerung um 9,60 Prozent gleich.

Der Methanex-Wert an der Börse wurde auf 5,10 Mrd. CAD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at